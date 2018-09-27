الجامعة العربية تعرب عن ارتياحها للجهود الدولية المبذولة لدعم الاونروا

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن الاجتماع الدولي الخاص الذي تم تنظيمه على هامش فعاليات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) - والذي شهد حضوراً وزارياً مكثفاً- قد نجح في تحقيق أهدافه سواء السياسية أو المالية، معرباً عن ارتياح الجامعة العربية لنتائج ذلك الاجتماع.

وأشار السفير حسام زكي إلى أن الاجتماع - الذي دعت إليه المملكة الأردنية الهاشمية مع عدد من الدول المانحة - هدف في المقام الأول إلى التأكيد على الأولوية السياسية المتقدمة التي يجب أن تتمتع بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على أجندة العمل الدولي والاقليمي، خاصة في ضوء أهمية وخطورة المهام المنوطة بها من الحفاظ على شباب اللاجئين الفلسطينيين من الانزلاق الي دوامات التطرف والعنف، وهو ما يصب في مصلحة استقرار منطقة الشرق الأوسط.





وأوضح الأمين المساعد للجامعة أن الدول المشاركة في الاجتماع أعلنت عن مساهمات جديدة تزيد عن مائة مليون دولار، منها أربعين مليون دولار من دولة الكويت، وهو الأمر الذي حظي بالارتياح من جانب منظمي الاجتماع وأعضاء المجلس الاستشاري للوكالة.