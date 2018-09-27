النفط يرتفع عند التسوية مع مخاوف نفص المعروض

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف نقص المعروض من الخام جراء العقوبات الأمريكية ضد إيران.





وذكرت واشنطن على لسان وزير الطاقة إنها لا تعتزم استخدام مخزونات النفط المحلية لتعويض النقص في المعروض بعد دخول العقوبات الأمريكية ضد إيران حيز التنفيذ في 4 نوفمبر المقبل.





وكانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت زيادة مخزونات النفط بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بنحو 1.9 مليون برميل.





كما صعد إنتاج الخام الأمريكي لأعلى مستوى على الإطلاق عند 11.1 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 0.8% إلى 72.12 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.4% إلى 81.68 دولار للبرميل.