عادل بوهلال ينفي خبر إصدار بطاقة سجن ضد شكري الواعر

كشف قبل قليل، الإعلامي التونسي عادل بوهلال، في تدوينة له في صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" كواليس جديدة في واقعة حارس الترجي والفريق الوطني السابق شكري الواعر، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن إصدار دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس بطاقة إيداعه بالسجن.





وقال "عادل بوهلال" في تدوينة عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك: "خلافا لما تم تداوله شكري الواعر لم يقع ايقافه، أجريْتُ منذ قليل مكالمة هاتفية مع الحارس الدولي شكري الواعر للاستفسار عن حقيقة ما تم تداوله حول خبر إيداعه السجن، فنفى هذا الخبر جملة وتفصيلا".





وعبر الإعلامي التونسي، عن صدمة الحارس السابق للمنتخب الوطني بما تناقلته بعض وسائل الاعلام، وان حكاية سجنه التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية ليست صحيحة مضيفا بأنه التجأ الى القضاء لتتبع كل من يثبت تورطه في قضية التشهير وهتك الأعراض والادعاء بالباطل".



