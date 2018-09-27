البنوك المركزية تشتري الذهب بأكبر وتيرة في 6 سنوات

كشف بنك "ماكواري" إن البنوك المركزية كانت ضمن أكبر المشترين لمعدن الذهب في العام الحالي، مع وصول المشتريات لأعلى مستوى في 6 سنوات.





وأوضح محللون في البنك نقلاً عن صحيفة "الفايننشال تايمز"، اليوم الخميس، أن المصارف المركزية قامت بشراء 264 طناً من الذهب منذ بداية هذا العام، وهي الأكبر في نفس الفترة خلال آخر 6 أعوام.





وفي حين هيمنت روسيا وتركيا وكازاخستان على مشتريات الذهب، فإن بولندا قامت بشراء الذهب للمرة الأولى منذ عام 1998، بحسب "ماكواري".





وأضاف البنك أن المصارف المركزية هي القطاع الإيجابي الوحيد بالنسبة للذهب في الوقت الحالي.





وفقد المعدن الأصفر حوالي 10% من قيمته في العام الحالي حتى الآن متأثراً سلباً بالدولار الأمريكي القوي وصعود عوائد سندات الخزانة والتي جعلت الذهب أقل جاذبية.





وأوضح "ماكواري" أنه من المحتمل أن البنوك المركزية تشتري الذهب من أجل تنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار الأمريكي.





وأوضح المحللون أن سوق الذهب يعاني من إمدادات كثيرة وعدم وجود طلب كافي.





وقامت بولندا بإضافة 7 أطنان من الذهب إلى احتياطياتها من المعدن خلال أغسطس بعد إضافة 2 طن من المعدن النفيس في يوليو، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.





وقال "ماكواري" إنه حال تأكيد هذه المعلومات سيكون أول شراء من جانب عضو بالاتحاد الأوروبي في القرن الحالي.





وبحلول الساعة 4:12 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1% أو ما يوازي 11.60 دولار إلى 1187.50 دولار.