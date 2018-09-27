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"تاكسي نهري" لنقل أعضاء الأهلي للمشاركة في التصويت على اللائحة.. غدًا

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 09:04 م
تاكسي نهري لنقل أعضاء الأهلي للمشاركة في التصويت على اللائحة.. غدًا
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علي نبوي
 

إدارة النادي قامت بتوفير «تاكسي نهري»، ينقل أعضاء الجمعية العمومية من المعادي، وجاردن سيتي، إلى مقر النادي بالجزيرة، للتصويت على لائحة النشاط الرياضي، غدًا الجمعة.


تأتي هذه الخطوة في ظل حرص الإدارة التنفيذية بالنادي، برئاسة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، على التيسير على أعضاء الجمعية العمومية، وتوفير كل سُبل الراحة لهم من أجل الحضور للنادي واعتماد اللائحة التي بذل فيها مجلس الإدارة الكثير لتكون "دستور" الأهلي الجديد، الذي يليق بمكانة وتاريخ هذا الصرح العريق.


- مواعيد التاكسي النهري: من وإلى مقر الأهلي بالجزيرة:


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