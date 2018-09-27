المصري يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش

اختتم الفريق الاول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم تدريباته استعدادا لمباراته بالجولة الثامنة من الدوري والتي تجمعه بطلائع الجيش والمقرر اقامتها في السابعة مساء غدا الجمعة على ستاد الجيش ببرج العرب .









وركز المدير الفني للفريق حسام حسن على وضع اللمسات النهائية على الخطة التي سيخوض بها الفريق مباراة الغد كما شهد المران تركيزاً خاصاً على كيفية التعامل مع الركلات الحرة في المواقف الدفاعية والهجومية وعقب نهاية المران خضع اللاعبون لجلسات التأهيل والاستشفاء حرصاً من الجهاز الفني على ازالة اية أثار للارهاق لدى اللاعبين.









ويختتم المدير الفني للفريق الكابتن حسام حسن مساء اليوم سلسلة المحاضرات الفنية المتعلقة بلقاء الغد والتي يواصل من خلالها استعراض مقتطفات لعدد من مباريات فريق الطلائع للتعرف على طريقة لعبه ومفاتيح خطورته.



