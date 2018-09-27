"العمل" بالسعودية تنظم فعاليات مرتبطة بالقرآن الكريم وخدمته
الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:59 مآيات عامر
قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن تنظيم المملكة المستمر للفعاليات المرتبطة بالقرآن الكريم وخدمته، يبين الاهتمام الذي توليه قيادة هذه البلاد المباركة بكتاب الله تعالى، والسير على هداه.
وأضاف أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنظيمها منذ 40 عاماً، تعد تأكيداً راسخاً على اضطلاع المملكة بدورها الريادي في تشجيع الشباب المسلم على زيادة التمسك بكتاب الله، وحفظه وفهمه، وإذكاء المنافسة الإيمانية الشريفة بين حفظة كتاب الله تعالى.
وأكد الراجحي أن هذه المنافسات القرآنية تسهم بفاعلية في ربط الأمة بالقرآن الكريم, الذي يعد مصدر عزها وسعادتها في الدنيا والآخرة, وأن هذه التجمعات المباركة تؤكد بجلاء عناية المملكة العربية السعودية بكتاب الله تعالى, والاهتمام بحفظه وتلاوته وتجويده، وتدبر معانيه، لافتاً إلى أن هذه البلاد التي شرّفها الله - عز وجل - بأن جعلها مهبطاً للوحي, وقبلة للمسلمين في أنحاء المعمورة، تعتز بخدمة الإسلام والمسلمين في كل أصقاع العالم.
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