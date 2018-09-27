"العمل" بالسعودية تنظم فعاليات مرتبطة بالقرآن الكريم وخدمته

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن تنظيم المملكة المستمر للفعاليات المرتبطة بالقرآن الكريم وخدمته، يبين الاهتمام الذي توليه قيادة هذه البلاد المباركة بكتاب الله تعالى، والسير على هداه.





وأضاف أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنظيمها منذ 40 عاماً، تعد تأكيداً راسخاً على اضطلاع المملكة بدورها الريادي في تشجيع الشباب المسلم على زيادة التمسك بكتاب الله، وحفظه وفهمه، وإذكاء المنافسة الإيمانية الشريفة بين حفظة كتاب الله تعالى.



