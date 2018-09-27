بوفون: يوفنتوس مثالاً يحب أن يحتذي به بقية الأندية الإيطالية

تحدث الأسطورة جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي السابق وباريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، عن فريقه السابق، مؤكدً أنه مازال بكامل قواه، ويستطيع حصد البطولات التي ينافس عليها.





وقال بوفون في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "يوفنتوس هو يوفنتوس، وفي الوقت الحالي هم متقدمون بفرق شاسع عن بقية الفرق في ايطاليا، رغم ان البطولة صارت أكثر قوة".



