مفاجأة.. الزمالك يفكر في عودة خالد جلال









وضعت إدارة نادي الزمالك، المدرب السابق للفريق خالد جلال على قائمة الانتظار من أجل الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة.





وأكدت مصادر أن لقاء القادسية الكويتي بالبطولة العربية هو الفرصة الأخيرة للسويسري كريستيان جروس مع القلعة البيضاء.





وينتقد مسؤولو الزمالك، المستوى الذي يقدمه نجوم الفريق تحت قيادة السويسري جروس وتتجه النية للاستفادة من خالد جلال.





وتحاول إدارة الزمالك منع خالد جلال من تدريب الاتحاد السكندري، تحسبًا لإقالة كريستيان جروس والاعتماد عليه مرة أخرى.



