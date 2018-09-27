معلول: حضرنا جيدا للنجمة.. والمباراة خير إعداد لمواجهة وفاق سطيف
أكد علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن فريقه حضر جيدا لمباراة النجمة اللبناني والتي حقق فيها الفوز بأربعة أهدافمقابل هدف ليتأهل لدور الستة عشر من بطولة "زايد" للأندية الأبطال.
وقال معلول عقب نهاية اللقاء "حضرنا جيدا لمباراة اليوم مثل التحضير لأي لقاء سواء في بطولة إفريقيا أو في الدوري المصري، لأن النادي الأهلي عندما يشارك في أي بطولة يكون هدفه الأول هو الفوز بها".
وأضاف "جميع مباريات الأهلي هامة حتى لو كانت ودية، فعقب الفوز على حوريا الغيني حضرنا لمباراة اليوم لمواصلة سلسلة الانتصارات التي حققناها في الفترة الأخيرة".
وتثاع "كنا ندرك أن فريق النجمة اللبناني جيدا ويملك مجموعة مميزة من اللاعبين، لكنا كان تركيزنا واضح في اللقاء لتحقيق الفوز والعبور للدور المقبل".
وواصل "مباراة اليوم خير إعداد جيد لمواجهة وفاق سطيف، وكما قلت سابقا أي بطولة يشارك فيها الأهلي هدفه الفوز بها".