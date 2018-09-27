ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

معلول: حضرنا جيدا للنجمة.. والمباراة خير إعداد لمواجهة وفاق سطيف

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:43 م
معلول: حضرنا جيدا للنجمة.. والمباراة خير إعداد لمواجهة وفاق سطيف
طباعة
علي نبوي
 

أكد علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن فريقه حضر جيدا لمباراة النجمة اللبناني والتي حقق فيها الفوز بأربعة أهدافمقابل هدف ليتأهل لدور الستة عشر من بطولة "زايد" للأندية الأبطال.


وقال معلول عقب نهاية اللقاء "حضرنا جيدا لمباراة اليوم مثل التحضير لأي لقاء سواء في بطولة إفريقيا أو في الدوري المصري، لأن النادي الأهلي عندما يشارك في أي بطولة يكون هدفه الأول هو الفوز بها".


وأضاف "جميع مباريات الأهلي هامة حتى لو كانت ودية، فعقب الفوز على حوريا الغيني حضرنا لمباراة اليوم لمواصلة سلسلة الانتصارات التي حققناها في الفترة الأخيرة".


وتثاع "كنا ندرك أن فريق النجمة اللبناني جيدا ويملك مجموعة مميزة من اللاعبين، لكنا كان تركيزنا واضح في اللقاء لتحقيق الفوز والعبور للدور المقبل".


وواصل "مباراة اليوم خير إعداد جيد لمواجهة وفاق سطيف، وكما قلت سابقا أي بطولة يشارك فيها الأهلي هدفه الفوز بها".

المزيد عن: معلول لتحضير كورة رياضة النجمه اللبناني النجمه
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
إمبولي
0
x
21:00
1
ميلان
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
0
x
17:10
0
أحد
الحزم
1
x
17:35
1
الفيصلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الكويت - الكويت
2
x
18:30
4
الإسماعيلي - مصر
النجمة - لبنان
1
x
18:30
4
الأهلي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/27/2018 9:20:06 PM