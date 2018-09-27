سبق – السعودية | "ثانوية العز" بالرياض تحتفل باليوم الوطني الـ 88
الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:44 مالفجر السعودي
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احتفلت ثانوية العز بن عبد السلام جنوب العاصمة الرياض بذكرى اليوم الوطني الـ"88" لتوحيد المملكة العربية السعودية، بحضور قائد المدرسة فهد العتيبي ومنسوبي المدرسة من معلمين وإداريين ترسيخًا للاعتزاز بالدين والولاء للقيادة والانتماء للوطن وتنمية القيم الوطنية.
وقدم الحفل برامج متنوعة، تضمنت فقرات للإذاعة المدرسية وتجديد العلم وكلمة لمدير المدرسة ورائد النشاط بهذه المناسبة الغالية على قلوب كل السعوديين، ومعرضًا مصاحبًا بعنوان "المجد والعليا" وحفلاً خطابيًا توشح خلاله الطلاب بالإعلام وكرّم المشاركين بالهدايا والدروع.
المصدر:- صحيفة سبق
احتفلت ثانوية العز بن عبد السلام جنوب العاصمة الرياض بذكرى اليوم الوطني الـ"88" لتوحيد المملكة العربية السعودية، بحضور قائد المدرسة فهد العتيبي ومنسوبي المدرسة من معلمين وإداريين ترسيخًا للاعتزاز بالدين والولاء للقيادة والانتماء للوطن وتنمية القيم الوطنية.
وقدم الحفل برامج متنوعة، تضمنت فقرات للإذاعة المدرسية وتجديد العلم وكلمة لمدير المدرسة ورائد النشاط بهذه المناسبة الغالية على قلوب كل السعوديين، ومعرضًا مصاحبًا بعنوان "المجد والعليا" وحفلاً خطابيًا توشح خلاله الطلاب بالإعلام وكرّم المشاركين بالهدايا والدروع.
المصدر:- صحيفة سبق
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