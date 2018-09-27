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تفاصيل الحكم على "حسن البرنس" و14 إخوانيًا بالسجن 5 سنوات في الإسكندرية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:43 م
تفاصيل الحكم على حسن البرنس و14 إخوانيًا بالسجن 5 سنوات في الإسكندرية
صورة أرشيفية
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محمد رجب - دينا حسن
 
قضت اليوم محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة الدكتور حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية سابقا، وصبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية و14 آخرين بالسجن لمدة خمس سنوات، كما المؤبد غيابيًا على 15 هاربين، ومعاقبة إرهابي واحد بالسجن 10 سنوات، وقررت انقضاء الدعوة الجنائية ضد أحد المتهمين لوفاته، وذلك في القضية ضمت 33 متهما من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

أصدر الحكم المستشار عبدالله عبد القادر الكيلاني رئيس المحكمة، عضوية المستشارين أحمد فاروق عبد اللطيف، وخالد محمد صقر، وأمانة سر محمود مصطفى.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم القتل العمد والتخريب والتجمهر وتعطيل وسائل النقل ومؤسسات الدولة عن عملها.

تعود الأحداث الي 3 يوليو عام 2013 عندما أقدم المتهمون على الترويج بالقول والفعل لأغراض جماعة الاخوان المسلمين التي أسست على خلاف أحكام القانون وهى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى منهجين الإرهاب طريقا لتحقيق تلك الأغراض.

وشهد محيط المحكمة تشديد الإجراءات الأمنية، بعد رفع حالة الاستنفار الأمني من قبل قوات الشرطة.
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