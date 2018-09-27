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أستاذ علم اجتماع سياسي: السيسي يعي أهمية الأمن القومي المصري

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:42 م
أستاذ علم اجتماع سياسي: السيسي يعي أهمية الأمن القومي المصري
السيسي
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هدى عبدالرازق
 

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن الرئيس السيسي يعي جيدًا أهمية الأمن القومي المصري، وتأثيره على المنطقة، معقبًا: "رجل مخابرات".

وأشار "أحمد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "ltc"، اليوم الخميس، إلى أن مصر مع الحلول السياسية للأزمات العربية، وضد عسكرة الدول التي تمثل امتدا للأمن القومي المصري.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته أمام الأمم المتحدة أنه لن يقبل تقسيم أو تقزيم أي دولة عربية بسبب أزماتها الداخلية، منوهًا بأن هناك محاولات لتقسيم المنطقة، ويوجد دول عربية شاركت في تلك المؤامرة.
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