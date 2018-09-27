بسنت فهمي: صندوق النقد الدولي أشاد بمعدلات المؤشر الكلي للأقتصاد المصري

قالت بسنت فهمي، عضو مجلس النواب، إن كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي رحبت بمعدلات المؤشر الكلي للأقتصاد، لأنها مشجعة على إستقطاب المزيد من الإستثمارات، لافتة إلى أن حديث "لاجارد" عن إيجابية الاقتصاد المصري كان لافتة إيجابية.



وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن الفترة المقبلة ستشهد جذب مزيد من الإستثمارات، في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرة إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستثمرين الأمريكان خلال زيارته لنيويورك شيء إيجابي للغاية.

