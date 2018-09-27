دبلوماسي سابق: كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة لاقت اهتمام عالمي

قال السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن بيان الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة لقى اهتمام كبير من دول العالم، ويعبر عن خطة مصر في القضايا الدولية.





وأشار "خلاف"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، اليوم الخميس، إلى أن السيسي من القلائل الذين طالبوا بإعادة مفهوم الدولة الوطنية، وسلمية الحلول للنزاعات القائمة.





وأضاف أن الرئيس السيسي ركز خلال كلمته على البعد الاقتصادي، مضيفًا أننا لم نشهد منهجية مصرية أمام الأمم المتحدة مثل التي جاءت بها كلمة السيسي الأخيرة.



