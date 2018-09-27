ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الإعدام لحلواني والمؤبد لثلاثة أخرين لقتلهم طالب في الإسكندرية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:39 م
الإعدام لحلواني والمؤبد لثلاثة أخرين لقتلهم طالب في الإسكندرية
صورة أرشيفية
طباعة
محمد رجب - دينا حسن
 
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد الله الكيلانى، وعضوية المستشارين أحمد فاروق عبداللطيف، وخالد محمد صقر، وأمانة سر محمود مصطفى، بالإعدام على المتهم "م. ف. أ" عامل حلواني، والمؤبد لكل من "أ. ف. أ" و"م. ف. أ" و"م. م. أ"، لقتلهم المجني عليه "م. س. م" طالب.

تعود أحداث القضية رقم 31999 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، والمقيدة كلي برقم 612 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، مفادها قتل المدعو "م. س. م" طالب بكلية الحقوق بدائرة القسم.

وكشفت التحريات التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة أول، عن أن المتهمين تعدوا بسلاح أبيض على المجني عليه أمام محل سكنه، بسبب أن المتهمين كان بحوزتهم كلب يرعبوا به سكان العقار، فحدثت مشادة كلامية بين المتهمين والمجني عليه فقام المتهم الأول مستخدما سلاحا أبيض "سكين" بطعن المجني عليه عدة طعنات متفرقة في جسده أمام المارة أودت بحياته.​

وبعمل التحريات دلت على صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر وإحالتهم للنيابة العامة، التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها السابق على المتهمين.​
المزيد عن: مصر الاسكندرية اعدام اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
إمبولي
0
x
21:00
1
ميلان
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
0
x
17:10
0
أحد
الحزم
1
x
17:35
1
الفيصلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الكويت - الكويت
2
x
18:30
4
الإسماعيلي - مصر
النجمة - لبنان
1
x
18:30
4
الأهلي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/27/2018 9:20:01 PM