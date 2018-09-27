الإعدام لحلواني والمؤبد لثلاثة أخرين لقتلهم طالب في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد الله الكيلانى، وعضوية المستشارين أحمد فاروق عبداللطيف، وخالد محمد صقر، وأمانة سر محمود مصطفى، بالإعدام على المتهم "م. ف. أ" عامل حلواني، والمؤبد لكل من "أ. ف. أ" و"م. ف. أ" و"م. م. أ"، لقتلهم المجني عليه "م. س. م" طالب.



تعود أحداث القضية رقم 31999 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، والمقيدة كلي برقم 612 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، مفادها قتل المدعو "م. س. م" طالب بكلية الحقوق بدائرة القسم.



وكشفت التحريات التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة أول، عن أن المتهمين تعدوا بسلاح أبيض على المجني عليه أمام محل سكنه، بسبب أن المتهمين كان بحوزتهم كلب يرعبوا به سكان العقار، فحدثت مشادة كلامية بين المتهمين والمجني عليه فقام المتهم الأول مستخدما سلاحا أبيض "سكين" بطعن المجني عليه عدة طعنات متفرقة في جسده أمام المارة أودت بحياته.​



وبعمل التحريات دلت على صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر وإحالتهم للنيابة العامة، التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها السابق على المتهمين.​

