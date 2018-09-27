سبق – السعودية | "الإسكان" تفصح عن الهدف من تطبيق رسوم إثبات الجدية
الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:38 مالفجر السعودي
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قالت وزارة الإسكان، إن رسوم إثبات الجدية، التي سيتم تطبيقها والمتمثلة في دفع مبلغ مالي من قِبَل المستفيد إلى المطور ستضمن حجز الوحدة السكنية؛ موضحة أن بإمكان المستفيد استرجاع المبلغ في حال قرر إلغاء الطلب.
وقالت وزارة الإسكان عبر حسابها على "تويتر": إن رسوم إثبات الجدية ستضمن للمستفيد عدة أمور؛ من أبرزها حجز الوحدة السكنية، وفي حال لم يتمكن المستفيد من الاتفاق مع ممول؛ ستوفر له الوزارة ممولاً آخر؛ مُبيّنة أن المبلغ المدفوع سيُحتسب من قيمة المنتج، وعند قرار إلغاء الطلب من قِبَل المستحق؛ يمكن استرجاعه.
ووعدت وزارة الإسكان بتوزيع ما لا يقل عن 300 ألف منتج خلال العام الجاري؛ حيث وصل العدد في العام الماضي إلى أكثر من 280 ألف منتج سكني.
وكانت وزارة الإسكان قد وسّعت مؤخراً خياراتها أمام المواطنين في منتجاتها السكنية المطروحة؛ لتشمل شراء وحدة سكنية من السوق، وأيضاً البناء الذاتي لمن يمتلك أرضاً بجانب منتجاتها السابقة وهي: (فيلا، وتاون هاوس، وشقة، وأرض منحة دون مقابل)؛
يشار إلى أن عدد مَن تم تسجيلهم في خيار شراء وحدة سكنية من السوق وبناء ذاتي، وصل إلى أكثر من 70 ألف مستفيد من المتقدمين المستحقين على بوابة وزارة الإسكان خلال أقل من شهرين من عرض المنتحين.
المصدر:- صحيفة سبق
قالت وزارة الإسكان، إن رسوم إثبات الجدية، التي سيتم تطبيقها والمتمثلة في دفع مبلغ مالي من قِبَل المستفيد إلى المطور ستضمن حجز الوحدة السكنية؛ موضحة أن بإمكان المستفيد استرجاع المبلغ في حال قرر إلغاء الطلب.
وقالت وزارة الإسكان عبر حسابها على "تويتر": إن رسوم إثبات الجدية ستضمن للمستفيد عدة أمور؛ من أبرزها حجز الوحدة السكنية، وفي حال لم يتمكن المستفيد من الاتفاق مع ممول؛ ستوفر له الوزارة ممولاً آخر؛ مُبيّنة أن المبلغ المدفوع سيُحتسب من قيمة المنتج، وعند قرار إلغاء الطلب من قِبَل المستحق؛ يمكن استرجاعه.
ووعدت وزارة الإسكان بتوزيع ما لا يقل عن 300 ألف منتج خلال العام الجاري؛ حيث وصل العدد في العام الماضي إلى أكثر من 280 ألف منتج سكني.
وكانت وزارة الإسكان قد وسّعت مؤخراً خياراتها أمام المواطنين في منتجاتها السكنية المطروحة؛ لتشمل شراء وحدة سكنية من السوق، وأيضاً البناء الذاتي لمن يمتلك أرضاً بجانب منتجاتها السابقة وهي: (فيلا، وتاون هاوس، وشقة، وأرض منحة دون مقابل)؛
يشار إلى أن عدد مَن تم تسجيلهم في خيار شراء وحدة سكنية من السوق وبناء ذاتي، وصل إلى أكثر من 70 ألف مستفيد من المتقدمين المستحقين على بوابة وزارة الإسكان خلال أقل من شهرين من عرض المنتحين.
المصدر:- صحيفة سبق
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