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ليبرمان: عباس يزيد الإهانات ويعدد خيبات الأمل

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:33 م
ليبرمان: عباس يزيد الإهانات ويعدد خيبات الأمل
أفيجدور ليبرمان
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وكالات
 

قال أفيجدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، يحمل جملة واحدة "لا" فحسب، ويرفض اليد الممدوه له من الطرفين، الإسرائيلي والأمريكي، بدعوى أنها يد السلام.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، قائلا: إن عباس يزيد الإهانات ويعدد خيبات الأمل بقصة كاملة من الإهانات، وكل ما يعنيه هو إغلاق الحسابات "البنكية" (وقف تمويل الأونروا)، وإقحام المنطقة في صراعات، وسنقف بحزم ضد أية محاولة لإلحاق الضرر بأرواح مواطنينا، ونرد بالمثل على المسؤولين عن تلك الأضرار.

المزيد عن: يزيد ليبرمان خطاب الرئيس الفلسطيني الدفاع الإسرائيلي الاهانات
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