رقم خيالي.. تعرف على ميزانية الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي

تم بناء مدينة الجونة لتكون منتجع سياحي على الطراز الحديث بالقرب من مدينة الغردقة جنوب مصر، تضم مرسا لليخوت ومراكز للغطس، كما أنها من أشهر الوجهات السياحية في مصر لهواة رياضة ركوب الأمواج.





وتم بناء مدينة الجونة على عدد من الجزر الصغيرة المتلاصقة بامتداد الشاطئ المطل على البحر الأحمر، وهي تضم عدد كبير من أفخم الفنادق العالمية والبحيرات الطبيعية وكذلك الشواطئ الرملية. مصدر الصورة





بلغت ميزانية الدورة الثانية للمهرجان نحو 60 مليون جنيه (3.36 مليون دولار تقريبا) وفقا لـ عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي فيما يُنتظر إقامة المزيد من المهرجانات في المنتجع السياحي المطل على البحر الأحمر خلال الفترة القادمة.





واعتبر منسي خلال مقابلة له مع رويترز أن "إقامة مهرجان سينمائي يتطلب تكلفة عالية جدا، في العام الماضي تكفل رجلا الأعمال نجيب وسميح ساويرس بميزانية المهرجان وحدهما لكن هذا العام استطعنا جذب نحو 10 شركات تحملت تقريبا 35 بالمئة من التكلفة".





وخفضت الميزانية في الدورة الثانية عن الدورة الأولى، فيما قررت الجهة المنظمة وضع ميزانية محددة والعمل على عدم تجاوزها في حدود 60 مليون جنيه".





مهرجان الجونة السينمائي يعد أول مهرجان مستقل في مصر يمول بالكامل من القطاع الخاص. واستطاع في دورتيه الأولى والثانية جذب عدد كبير من النجوم العالميين والعرب. وتقام الدورة الثانية للمهرجان في الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر أيلول الجاري.





وأعلن مهرجان الجونة في وقت سابق عن قائمة المشروعات السينمائية في مرحلة التطوير، أو الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، والتي تقدمت للمشاركة في المسابقة هذا العام، وبلغ عددها 145 ملفاً، منها 101 مشروع في مرحلة التطوير، و44 فيلماً في مرحلة ما بعد الإنتاج، كما بلغ إجمالي عدد صُنَاع الأفلام من المخرجين والمنتجين المرتبطين بهذه المشروعات 304 فنانين.





تمت مراجعة المشاريع من خلال لجنة من الخبراء والتي وقع اختيارها على 12 مشروعاً في مرحلة التطوير، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، بناءً على المحتوى، والرؤية الفنية، وجدوى تنفيذ هذه المشروعات ماليًا بشكل عام، وتُمثل المشاريع التي تم اختيارها 6 دول من العالم العربي (مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والعراق، والسودان).





وتتضمن االمشاريع الـ12 في مرحلة التطوير، 9 مشاريع أفلام روائية طويلة، و3 مشاريع أفلام وثائقية طويلة، أما مشاريع ما بعد الإنتاج، فتتضمن 3 أفلام روائية طويلة، و3 أفلام وثائقية طويلة.





وخلال دورة المهرجان الأولى، منحت لجنة التحكيم جوائز إجمالية بقيمة 60 ألف دولار أمريكي للمشروعات الفائزة، والتي تم توزيعها في حفل منصة الجونة السينمائية الذي أُقيم في 27 سبتمبر/أيلول 2017. وفاز أفضل مشروع في مرحلة التطوير، وأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج بشهادة منصة الجونة السينمائية وجائزة نقدية قدرها 15 ألف دولار أمريكي لكل مشروع. أما هذا العام، فضاعفت منصة الجونة السينمائية قيمة جوائزها إذ سيحصُل الفائزين على إجمالي 150 ألف دولار أمريكي بتمويل من مهرجان الجونة



