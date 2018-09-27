سبق – السعودية | أمن مكة يضبط 8 أشخاص بحوزتهم أموال مجهولة و250 قارورة مسكر
الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:35 مالفجر السعودي
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نجحت القوة الخاصة بأمن الطرق بمكة المكرمة -في ثلاثة حوادث منفصلة- في القبض على 8 أشخاص؛ 4 هنود وبنجلاديشي ويماني وسوداني وسعودي، وبحوزتهم مبالغ مالية وأكثر من 250 قارورة عرق مسكر، وتمت إحالتهم لجهات التحقيق؛ ممثلة في مركزيْ شرطة بحرة والجنوبية.
واستوقفت إحدى دوريات مركز المشروع بطريق جدة السريع التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، مركبة "خصوصي" بقيادة مقيم بنجلاديشي ويرافقه أربعة أشخاص من جنسية هندية، واشتبه رجال القوة في المركبة وتولوا تفتيشها بعد التأكد من ملكية المركبة ووجود إقامات مَن بداخلها؛ حيث اتضح أن أحدهم بدون هوية مقيم.
وبتفتيش المركبة وُجد على دعسة المرافق شنطة يدوية بداخلها مبالغ مالية مجهولة المصدر، تقارب 50 ألف ريال سعودي، وأيضاً مبلغ مالي يتجاوز 26 ألف روبية هندية.
كما استوقفت إحدى الدوريات السرية التابعة للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بعد كوبري الحرس على طريق مكة جدة السريع، مركبةً من نوع "خصوصي" بقيادة شخص سعودي الجنسية يرافقه مقيم يمني، وبتفتيش المركبة عُثر بداخل شنطة المركبة على عدد (119) عبوة سعة (2) لتر، مملوءة بمادة العرق المسكر.
وضبطت الدورية مركبة "خصوصي" بقيادة مقيم سوداني. وبالاشتباه في المركبة جرى تفتيشها، وعُثر بداخلها على عدد (١٣٢) قارورة سعة (٢) لتر ينبعث منها رائحة كريهة يُحتمل أن تكون من مادة العرق المسكر، وسُلمت الحالتان لشرطة الجنوبية.
المصدر:- صحيفة سبق
نجحت القوة الخاصة بأمن الطرق بمكة المكرمة -في ثلاثة حوادث منفصلة- في القبض على 8 أشخاص؛ 4 هنود وبنجلاديشي ويماني وسوداني وسعودي، وبحوزتهم مبالغ مالية وأكثر من 250 قارورة عرق مسكر، وتمت إحالتهم لجهات التحقيق؛ ممثلة في مركزيْ شرطة بحرة والجنوبية.
واستوقفت إحدى دوريات مركز المشروع بطريق جدة السريع التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، مركبة "خصوصي" بقيادة مقيم بنجلاديشي ويرافقه أربعة أشخاص من جنسية هندية، واشتبه رجال القوة في المركبة وتولوا تفتيشها بعد التأكد من ملكية المركبة ووجود إقامات مَن بداخلها؛ حيث اتضح أن أحدهم بدون هوية مقيم.
وبتفتيش المركبة وُجد على دعسة المرافق شنطة يدوية بداخلها مبالغ مالية مجهولة المصدر، تقارب 50 ألف ريال سعودي، وأيضاً مبلغ مالي يتجاوز 26 ألف روبية هندية.
كما استوقفت إحدى الدوريات السرية التابعة للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بعد كوبري الحرس على طريق مكة جدة السريع، مركبةً من نوع "خصوصي" بقيادة شخص سعودي الجنسية يرافقه مقيم يمني، وبتفتيش المركبة عُثر بداخل شنطة المركبة على عدد (119) عبوة سعة (2) لتر، مملوءة بمادة العرق المسكر.
وضبطت الدورية مركبة "خصوصي" بقيادة مقيم سوداني. وبالاشتباه في المركبة جرى تفتيشها، وعُثر بداخلها على عدد (١٣٢) قارورة سعة (٢) لتر ينبعث منها رائحة كريهة يُحتمل أن تكون من مادة العرق المسكر، وسُلمت الحالتان لشرطة الجنوبية.
المصدر:- صحيفة سبق
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