بعد مقتلها.. من هي عارضة الأزياء العراقية تارة فارس؟

تعرضت وصيفة ملكة الجمال العراقية السابقة وعارضة الأزياء الشهيرة تارة فارس، إلى 3 طلقات نارية مجهولة المصدر، وهي في سيارتها بالعاصمة بغداد، مساء أمس الأربعاء، أودت بحياتها.





وفيما يلي، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن عارضة الأزياء الراحلة "فارس" وذلك خلال السطور التالية.





حياتها الشخصية

تارة فارس فتاة عراقية ولدت في العاصمة بغداد، عام 1996، لوالد عراقي وأم لبنانية، ولم تستطع إكمال التعليم، حيث توقفت عند المرحلة الإعدادية وبدأت في التوجه لعالم الفن، وتبلغ من العمر 22 عامًا، وتزوجت ثم انفصلت عن زوجها بعدما أنجبت منه نجلها الوحيد "أمير".





مشوارها الفني

بعدما انقطعت "فارس" عن التعليم، اتجهت إلى الفن، حيث بدأت بتصوير بعض مقاطع الفيديو الصغيرة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ثم تم اختيارها كملكة جمال لأول مرة في نادي الصيد العراقي بحضورعدد كبير من الفنانين العراقيين، واختيرت مرة اخرى كوصيفة لملكة الجمال العراقية.





واشتهرت عارضة الأزياء العراقية، بنشاطها الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي المثير للجدل، حيث اعتادت أن تثير ضجة كبيرة بين الفترة والأخرى بجلسات التصوير الجريئة لها، والتي تواجه انتقادات كبيرة بسببها نظرًا لمخالفتها طبيعة المجتمع العراقي المُحافظة.





هروبها إلى اليونان

في عام 2015 الماضي، تعرضت تارة فارس، لتهديدات أجبرتها على ترك بغداد والهروب إلى اليونان، ثم عادت مرة أخرى بعد فترة.



