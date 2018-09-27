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أبو العينين يصيب الهدف ويصوب ضرباته لأبو الليف في "كينج كونج" بقاعة صلاح جاهين

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:30 م
أبو العينين يصيب الهدف ويصوب ضرباته لأبو الليف في كينج كونج بقاعة صلاح جاهين
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الفجر الفني
 

يشارك كابتن السيرك القومي الجنرال محمود أبو العينين بأخطر فقراته "التنشين بالسلاح" في العرض الكوميدي "كينج كونج" ويقوم بالتنشين علي نجم العرض نادر أبو الليف من خلال جولة فنية رائعة سوف تبهر جموع المشاهدين وتكون تجربة فريدة حيث المتعة و الإثارة داخل عرض مسرحي بقاعة صلاح جاهين.

 

وذلك من خلال ما يقدمه البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية من عروض فنية متميزة برئاسة الفنان القدير د.عادل عبده.

 

وسوف يتم افتتاح العرض غدا الجمعة بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون.

 

العرض من انتاج فرقة تحت 18 بإدارة الفنان وليد طه، تأليف سليم كتشنر وإخراج د.محمد حسن ، بطولة نادر أبو الليف و محسن محيى الدين ومجدي عبد الحليم وكرم أحمد ووفاء سليمان وأسيا وأحمد صالح و إبراهيم الزهيري وسيد مصطفي و صبري علم الدين.

 

أشعار محمد الشاعر، ألحان سيد أبو العلا وتوزيع موسيقي هيثم فاروق، ديكور وملابس مجدي ونس، استعراضات محمد سميح، إضاءة محمود عطية، خدع ومؤثرات إيهاب جمعة.

 

مساعدو الإخراج : إبراهيم الزهيري، محمد عبد الستار، مخرج منفذ محمد مغربي، أشراف فني وليد طه.

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