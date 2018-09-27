مؤمن زكريا يُسجل لأول مرة منذ 262 يومًا مع الأهلي في شباك النجمة





نجح مؤمن زكريا لاعب الأهلي في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في شباك فريق النجمة اللبناني، خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا في لبنان، ضمن منافسات إياب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية.





وسجل "زكريا" الهدف من تسديدة قوية في الدقيقة 35 من زمن المباراة.





وأنهي مؤمن زكريا صيام 262 يومًا عن التهديف مع الأهلي، حيث يرجع آخر هدف سجله اللاعب مع المارد الأحمر إلي 8 يناير 2018 عندما سجل هدفًا في فوز فريقه على غريمه التقليدي الزمالك في الجولة الـ17 من الدوري المصري موسم (2017-2018).





يذكر أن "مؤمن" خاض فترة اعارة ضمن صفوف الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



