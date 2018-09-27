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عاجل.. 5 جنيهات تراجع فى أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 27/9/2018

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:25 م
عاجل.. 5 جنيهات تراجع فى أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 27/9/2018
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الفجر الاقتصادى
 
تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، بنحو 5 جنيهات ليسجل عيار 21 سعر 597 جينهاً للجرام، مقابل 602 جنيه.

وسجل عيار 18 نحو 511.70 جنيهاً للجرام، وعيار 24 نحو 682.28 جنيهاً للجرام.

تراجع الجنيه الذهب بنحو 40 جنيهاً مقارنة  ليسجل 4676 جنيه.
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