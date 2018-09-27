طارق خيري يعلن قائمة الأهلي لـ"تصفيات إفريقيا"

طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق التي تسافر، مساء اليوم، إلى تنزانيا لخوض تصفيات المنطقة الخامسة المؤهِلة لنهائيات بطولة إفريقيا.





وكان مجلس إدارة النادي قد قام بتكليف محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، برئاسة البعثة، والتي تضم كلًا من:



