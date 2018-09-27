سبق – السعودية |6 آلاف مستفيد من الضمان الاجتماعي يقدمون مشاريع إنتاجية

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وأفاد أن وكالة الضمان في الوزارة قامت بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بعقد العديد من الاجتماعات وورش العمل التي تستهدف تمكين فئات الضمان في سوق العمل.المصدر:- صحيفة سبق

تقدم صحيفة سبق كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.تَمَكّن أكثر من 6 آلاف مستفيد من الضمان الاجتماعي، من الالتحاق بسوق العمل من خلال العمل الريادي والمشاريع الإنتاجية؛ مستغنين بذلك عن المعاش الضماني الشهري؛ وذلك خلال العام الميلادي الحالي 2018م.وتقدم منظومة التنمية الاجتماعية مجموعةً من المحفزات والممكنات التي تساعد مستفيدي الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة، على الاستثمار في سوق العمل وامتلاك مشاريع خاصة.وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي: إن الوزارة ماضية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لها ضمن برنامج التحول الوطني، والذي يهدف إلى تمكين المواطنين من منظومة الخدمات الاجتماعية؛ مشيراً إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم مجموعة من المحفزات التي تمكّن المستفيدين من بدء مشاريعهم الخاصة.ولفت إلى أن وكالة الضمان الاجتماعي تهدف إلى إيجاد علاقات تكاملية بين منظومة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الأخرى المهتمة بما يعود على تطوير مستوى الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ونقلهم إلى التنموية، وتحويلهم إلى طاقات منتجة وفاعلة؛ انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.