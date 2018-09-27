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بدون حسين السيد.. الاتفاق يتعادل مع أحد في الدوري السعودي

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:21 م
بدون حسين السيد.. الاتفاق يتعادل مع أحد في الدوري السعودي
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منى العوضي
 

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الاتفاق وأحد التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغاب المحترف المصري حسين السيد عن لقاء الاتفاق ضد أحد، بسبب حصوله على كروت صفراء، لذلك افتقد الفريق خدماته اليوم بشكل واضح.

وبهذه النتيجة؛ يحتل فريق الاتفاق المركز الثالث برصيد 8 نقاط بينما أحد في المركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة.

المزيد عن: حسين السيد الدوري السعودي الاتفاق أحد
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