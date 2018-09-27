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مد المهلة الممنوحة لمستوردى المشروبات المحلاة الغير غازية لتوفيق أوضاعهم

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:18 م
مد المهلة الممنوحة لمستوردى المشروبات المحلاة الغير غازية لتوفيق أوضاعهم
عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
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أحمد الشيخ
 
أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارًا رقم 614 لسنة 2018، بمد المهلة الممنوحة لمنتجى المشروبات المحلاة غير الغازية لمدة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم.
 
ونص قرار الوزير، والذى نشر بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 217 الصادر اليوم الخميس، فى مادته الأولى على: "تمد المهلة الممنوحة للمنتجين والمستوردين للمواصفة رقم 1062 "المشروبات المحلاة غير الغازية - مشروبات الفاكهة والمشروبات الصناعية بنكهة الفاكهة" الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 1309 لسنة 2017 لمدة 3 أشهر أخرى اعتباراً من 23 مايو الماضى، وذلك لتوفيق أوضاعهم".
 
ونصت المادة الثانية على :"تمد المهلة الممنوحة للمنتجين والمستوردين للمواصفة رقم 1-336 "المشروبات الغازية الجزء الأول: عام" الواردة بالمادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 1001 لسنة 2017 حتى 30 سبتمبر الجارى، وذلك لتوفيق أوضاعهم.
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