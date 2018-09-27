الشوط الأول.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة HD بث مباشر مباراة الأهلي اليوم شاهد مباراة AL AHLY

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني وساليف كوليبالي وأيمن أشرف وعلي معلول.

في خط الوسط: هشام محمد وحسام عاشور ومومن زكريا وإسلام محارب ووليد سليمان.

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خط الهجوم: صلاح محسن.