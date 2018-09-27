الشوط الأول.. مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة HD بث مباشر مباراة الأهلي اليوم شاهد مباراة AL AHLY
الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:06 م
الان ..علي معلول يسجل الهدف الاول شاهد مشاهدة مباراة الاهلي والنجمه اللبناني البطولة العربية - بث مباشر live HD
يدخل فريق الاهلي اليوم، الخميس، اختباراً صعباً عندما يواجه نطيره النجمة اللبناني على ستاد المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية، بيروت في إياب دور الـ32 بكأس العرب للأندية الأبطال.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
في خط الدفاع: محمد هاني وساليف كوليبالي وأيمن أشرف وعلي معلول.
في خط الوسط: هشام محمد وحسام عاشور ومومن زكريا وإسلام محارب ووليد سليمان.
خط الهجوم: صلاح محسن.
ولمتابعة البث الحي لمباراة الأهلي والنجمة انتظرو البث المباشر أسفل الموضوع قبل توقيت المباراة بنصف ساعة، مع أطيب التمنيات بمشاهدة ممتعة.
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