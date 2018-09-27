"الغرف التجارية" تبحث مع سفير جيبوتى زيادة التبادل التجارى

بحث المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، مع محمد ظهر حرسى سفير جيبوتى بالقاهرة، سبل زيادة صادرات السلع المصرية إلى سوق جيبوتى، ورفع معدلات التبادل التجارى بين البلدين.

وطالب العربى، السفير بتوفير بيانات أكثر عن السوق الجيبوتى واحتياجاته من السلع المصرية المختلفة؛ حتى يتمكن المصدرون المصريون من زيادة صادراتهم إلى جيبوتي، خاصة أن هناك سلعا مصرية كثيرة يمكن أن يتم تصديرها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المناخ الاقتصادى المصرى فى تحسن مستمر، وهناك حوافز كبيرة للمستثمرين الأجانب الذين سيدخلون السوق المصرى فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الدولة حاليا من بينها قانون الاستثمار الجديد.

ورحب العربى بتنظيم لقاء مباشر يضم أصحاب الأعمال فى الجانبين المصرى والجيبوتى بغرفة القاهرة؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية المصرية، والسلع التى يمكن أن يستفيد منها المستوردون الجيبوتيون لسد فجوة احتياج سوقهم من السلع المختلفة، وهو ما سيتم الإعلان عنه حين الاتفاق على الموعد النهائي.

من جانبه، قال السفير الجيبوتى إن سوق بلاده يمكن أن يستفيد من السلع المصرية فى الفترة القادمة من خلال الربط بين أصحاب الأعمال فى الجانبين وتقوية العلاقات بينهما من خلال لقاءات ثنائية تجمعهما بشكل مباشر، مطالبا بعقد لقاء موسع بالتنسيق بين السفارة والغرفة لجمع أصحاب الأعمال فى البلدين ومناقشة احتياج كل منهما من الآخر.

ودعا السفير غرفة القاهرة، للمشاركة فى معرض جيبوتى التجارى الدول 2018 فى طبعته الثانية، والذى سيقام فى الفترة من 3 إلى 10 ديسمبر القادم، وهو ما ستدرسه غرفة القاهرة مع المرحلة القادمة.