مشاهدة مباراة الاهلي والنجمه بث مباشر بالبطولة العربية لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي ضد النجمه بث مباشر دوري ابطال العرب

كشف العمانى سالم عبد الله الصالحى، مراقب مباراة الأهلى والنجمة اللبنانى المقرر إقامتها اليوم فى إياب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية الأبطال، أن لوائح البطولة تقضى بلجوء الفريقين اليوم إلى ضربات الجزاء الترجيحية، حال انتهاء اللقاء بالتعادل السلبى، وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب التى أقيمت فى برج العرب بالإسكندرية.

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وافق الإتحاد العربي لكرة القدم على تعديل توقيت المباراة المقررة يوم الخميس المقبل 29/09/2018، ليصبح التوقيت 7:30 بدلاً من 5 على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية وافق الإتحاد العربي لكرة القدم على تعديل توقيت المباراة المقررة يوم الخميس المقبل 29/09/2018، ليصبح التوقيت 7:30 بدلاً من 5 على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية





وتنتظر جماهير الأهلي المصري اليوم مباراة النجمة على احر من الجمر والانتظار فيما سيقدمه فريقهم الأحمر من مستوى لتحقيق الصعود إلى الدور الـ16 من البطولة العربية.





تجد الإشارة إلىجماهير النجمة اللبناني قد حاصرت بالأمس الفندق الذي يتواجد به الأهلبي المصري في بيروت، وقامو بترديد هتافات تعدت حدود الأدب ضد اللاعبين وجماهير النادي الاهلي.

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أطلقت جماهير النجمة حملة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، التي تُعد من أهم المنابر الإعلامية، فيسبوك وتويتر، عبر هاشتاج #مين_قال_ما_فينا_للأهلي.





ووصل مساء أمس تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم إلى العاصمة اللبناني في بيروت لحضور مباراة النجمة اللبناني و الأهلي المصري.





و الذي كان قد أعلن عن انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر وبيع عقود لاعبي نادي بيراميدز أو تسريحهم، بسبب الهجوم الذي يتعرض له و خصوصاً من قبل جماهير الأهلي المصري.





وبدأت جماهير النجمة منذ يوم الثلاثاء الماضي بالتحضير للتيفو على مدرجات ملعب مدينة كنيل شمعون الرياضية، بالإضافة إلى توزيع 5000 علم يحمل شعار النجمة يوم المباراة.





ويستعد الأهلي المصري لخوض مباراة الإياب أمام النجمة اللبناني في الدور الـ32 من البطولة العربية، والتي تغير اسمها بقرار من تركي آل الشيخ إلى بطولة كأس زايد للأندية الأبطال العرب، هذا وسيلعب الأهلي والنجمة اللبناني الليلة على ملعب المدينة الرياضية، بتعليق علي سعيد الكعبي، وقد انتهت مباراة الذهاب بنتيجة التعادل السلبي بدون اهداف، حيث ستكون المباراة سهلة من جانب الناديي الأهلي ويكفيه التعادل أو هدف وحيد للصعود للدور الـ16.بث مباشر مباراة الأهلى والنجمة اللبناني كورة اون لاين|كورة لايف|kora live





ويسعد الفجر الرياضي من خلال إتاحة بث مباشر للمباريات المحلية والعالمية اليوم الخميس 27-9-2018 أن يقدم مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة اللبناني اليوم في كأس زايد للأندية الأبطال (كأس دوري أبطال العرب) سابقاً، بث مباشر مباراة الأهلي والنجمة اليوم الخميس 27-9-2018 في دوري أبطال العرب على أبوظبي الرياضية.





من المقرر أن تنقل قناة أبو ظبي الرياضية احداث اللقاء المرتقب بين الأهلي والنجمة اليوم في تمام الساعة الـ6:30 م بتوقيت القاهرة وبفارق ساعة إضافية بتوقيت بيروت، وكل من السعودية والكويت والبحرين وقطر والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ومعظم دول الخليج العربي عدا دولة الإمارات بفارق ساعتين إضافيتيين عن توقيت القاهرة المحلي.













من جهة ثانية، يستعد “التراس سوبرنوفا” التابع لنادي النجمة تحضيراته كالعادة سراً تبعاً لقواعد الالتراس الأساسية.





فيما أعلن رئيس نادي النجمة أسعد السقال، عن السعر النهائي لتذاكر مباراة النجمة اللبناني و الأهلي المصري، وأن التذكرة الواحدة سوف تكون 5000 ليرة لبنانية فقط لا غير و التسعيرة نهائية.













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