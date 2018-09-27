مشاهدة مباراة الاهلي والنجمة AHLY بث مباشر – كول كورة

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بطاقة مباراة الأهلي والنجمة اللبناني اليوم

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موعد مباراة الأهلي والنجمة اللبناني اليوم

البطولة : البطولة العربية للأندية

القنوات الناقلة: أبوظبي الرياضية HD 1

معلق المباراة : سعيد الكعبي

الساعة : 6:30 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 7:30 مساءًا بتوقيت السعودية

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التشكيل المتوقع للأهلي أمام النجمة :-

حراسة المرمي: محمد الشناوي ، الدفاع: أحمد فتحي - سعد الدين سمير - ساليف كوليبالي - علي معلول، الوسط: حسام عاشور – هشام محمد- ناصر ماهر - إسلام محارب ، الهجوم: صلاح محسن - وليد أزارو.

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