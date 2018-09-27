بداية قمة الأهلي والنجمة الآن مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة بث مباشر (كورة ستار KORA STAR)

وتنقل المواجهة عبر قناة Abu Dubai Sports HD1 الناقل الحصري للبطولة بتعليق علي سعيد الكعبي، قناة Abu Dubai Sports HD1 هي قناة مفتوحة وترددها كالآتي:

معدل تصحيح الخطأ:

ويستعد الأهلي المصري لخوض مباراة الإياب أمام النجمة اللبناني في الدور الـ32 من البطولة العربية، والتي تغير اسمها بقرار من تركي آل الشيخ إلى بطولة كأس زايد للأندية الأبطال العرب، هذا وسيلعب الأهلي والنجمة اللبناني الليلة على ملعب المدينة الرياضية، بتعليق علي سعيد الكعبي، وقد انتهت مباراة الذهاب بنتيجة التعادل السلبي بدون اهداف، حيث ستكون المباراة سهلة من جانب الناديي الأهلي ويكفيه التعادل أو هدف وحيد للصعود للدور الـ16.بث مباشر مباراة الأهلى والنجمة اللبناني كورة اون لاين|كورة لايف|kora live





ويسعد الفجر الرياضي من خلال إتاحة بث مباشر للمباريات المحلية والعالمية اليوم الخميس 27-9-2018 أن يقدم مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة اللبناني اليوم في كأس زايد للأندية الأبطال (كأس دوري أبطال العرب) سابقاً، بث مباشر مباراة الأهلي والنجمة اليوم الخميس 27-9-2018 في دوري أبطال العرب على أبوظبي الرياضية.





من المقرر أن تنقل قناة أبو ظبي الرياضية احداث اللقاء المرتقب بين الأهلي والنجمة اليوم في تمام الساعة الـ6:30 م بتوقيت القاهرة وبفارق ساعة إضافية بتوقيت بيروت، وكل من السعودية والكويت والبحرين وقطر والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ومعظم دول الخليج العربي عدا دولة الإمارات بفارق ساعتين إضافيتيين عن توقيت القاهرة المحلي.