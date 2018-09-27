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تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الكويت الكويتي

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:38 م
تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الكويت الكويتي
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أحمد سعد
 
أعلن محمد محسن أبوجريشة، المدير الفني المؤقت للنادي الإسماعيلي، عن التشكيل لمواجهة نادي الكويت الكويتي، في البطولة العربية للأندية الأبطال، الذي يقام اليوم الخميس في السادسة مساء.

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: علاء عبد العظيم – ريتشارد بافور – باهر المحمدى – محمد هاشم

خط الوسط: محمود متولى – عماد حمدى - محمد الشامى – حسنى عبدربه – لسعد الجزيرى

خط الهجوم: كريستوفر ميندوجا

البدلاء: محمد مجدى – طارق طه – محمد صادق – نادر رمضان – كريم بامبو – شكرى نجيب – اوكيكى.

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