إنهاء الترتيبات الخاصة برحلات نقل أعضاء الأهلي

أنهت الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي، بقيادة العميد محمد مرجان، الترتيبات الخاصة بتسيير عدد من الرحلات بين مقر النادي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد؛ لنقل أعضاء النادي للتصويت على اللائحة غدا الجمعة في الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية.





وحرصت اللجنة على ترقيم الأتوبيسات التي ستقوم بنقل الأعضاء بين فروع النادي، والتي ستقوم بنقل الأعضاء من وإلى الجراجات التي تم توفيرها لانتظار السيارات؛ وهي جراجات الأوبرا والتحرير وجراج محافظة القاهرة.



