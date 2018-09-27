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إنهاء الترتيبات الخاصة برحلات نقل أعضاء الأهلي

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:36 م
إنهاء الترتيبات الخاصة برحلات نقل أعضاء الأهلي
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علي نبوي
 

أنهت الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي، بقيادة العميد محمد مرجان، الترتيبات الخاصة بتسيير عدد من الرحلات بين مقر النادي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد؛ لنقل أعضاء النادي للتصويت على اللائحة غدا الجمعة في الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية.


وحرصت اللجنة على ترقيم الأتوبيسات التي ستقوم بنقل الأعضاء بين فروع النادي، والتي ستقوم بنقل الأعضاء من وإلى الجراجات التي تم توفيرها لانتظار السيارات؛ وهي جراجات الأوبرا والتحرير وجراج محافظة القاهرة.


وتم تحديد الاتجاهات الخاصة بكل أتوبيس ما بين فروع النادي والجراجات المذكورة؛ للتيسير على الأعضاء؛ من أجل المشاركة الإيجابية في التصويت على اللائحة.

المزيد عن: لائحة النظام كورة رياضة الأهلي
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