تعرفي أكثر عن قدرة طفلك على السابحة
الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:33 م
هل تعلم أن الأطفال يولدون قادرين على السباحة والغطس تحت الماء بالفطرة؟ نعم إنها حقيقة ومثبتة علميًا.
والطفل يكون لديه ردتين فعل أساسيتين تجاه الماء.
الأول: رد فعل السباحة، فإذا ساعدت الطفل بوضعه في الماء مرتكزًا على ذراعيك فسيبدأ في ضرب الماء بيديه وقدميه في حركات شبيهة بالسباحة.
الثاني: رد فعل الغطس، حيث يستطيع الطفل كتمان أنفاسه وفتح عينيه تحت الماء.
ومن المرجح أن ذلك يعود لوجود الطفل داخل بطن أمه تسعة أشهر محاطًا بالسوائل.
ويعتقد أن تعليم السباحة للأطفال يكون أسهل في مراحل عمره الأولى وذلك قبل أن ينسي هذه المهارة التي ولد بها!
المزيد عن: عناية الطفل سباحة الاطفال السباحة الاطفال