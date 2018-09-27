حارس ليجانيس: سلوك لاعبي برشلونة "قبيح جدًا"

هاجم "إيفان كوريلا" حارس مرمى فريق ليجانيس الإسباني، سلوك لاعبي برشلونة، في المباراة التي فاز فيها فريقه أمس الأربعاء على حساب البارسا بنتيجة 2-1؛ واصفًا سلوكهم بـ"القبيح".





وقال "كويلار"في تصريحات صحفية: "نحن ليجانيس، فريق متواضع، هذا صحيح، ولكن يجب أن يقوم الأشخاص الذين اعتادوا على الفوز بمصافحة الآخرين وتقديم التهاني للفريق الآخر عندما يخسرون، وهو شيء لم يقم به لاعبو برشلونة".





وواصل: "لم يأت أحد من لاعبي برشلونة لتهنئتنا، أعتقد أن هذا عمل قبيح جدًا".



