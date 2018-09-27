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معلومات مذهلة حول "الكتابة".. تعرف عليها

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:23 م
معلومات مذهلة حول الكتابة.. تعرف عليها
أرشيفية
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هل تعلم أن الإنسان ابتدع الكتابة سنة 5000 قبل الميلاد، وكان ذلك في بلاد الرافدين؟

وبلاد الرافدين هي أولى المراكز الحضارية في العالم، والتي تمركزت بين نهري دجلة والفرات، وهي تعرف حاليّا بالعراق وسوريا وتركيا.

ومع التوسع في الزراعة وبداية ظهور المدن والمجتمعات الحضرية، ورواج التجارة، وظهور العربة ذات العجلة والسفن الشراعية، كانت اللغة أداة اتصال وتفاهم.

وكان يُنقش على الطين وهو طري بقلم رفيع، ثم يجفف الطين في النار أو الشمس.

ثم ابتكر المصريون القدماء الكتابة الهيروغليفية سنة 3400 قبل الميلاد، واخترعوا الورق فانتشرت الكتابة!
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