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عاجل - موعد مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة اللبناني وتردد أبو ظبي الرياضية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:28 م
عاجل - موعد مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة اللبناني وتردد أبو ظبي الرياضية
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منى العوضي
 

يستعد الفريق الأول الكروي بالنادي الأهلي المصري لخوض لقاء صعب وناري ضد النجمة اللبناني، يوم غد الخميس، في إطار منافسات إياب دور الـ 32 من البطولة العربية.

 

ويقام لقاء الأهلي ضد النجمة اللبناني على ملعب الأخير "كميل شمعون"، وذلك غدًا الخميس 27 سبتمبر في تمام الساعة 6:30 بتوقيت مدينة القاهرة و الـ 7:30 بتوقيت مكة المكرمة.

 

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في دور الـ 32 قد انتهت بالتعادل السلبي في القاهرة حيثُ قدم لاعبو النجمة مستوى مميز وسببوا إزعاج كبير لحارس المارد الأحمر محمد الشناوي.

 

وسيتم نقل مباراة الأهلي مع النجمة اللبناني في البطولة العربية للأندية مباشرةً عبر فضائية "أبوظبي الرياضيةHD 1" وسيقوم علي سعيد الكعبي بالتعليق على المباراة.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر من مباراة الأهلي ضد النجمة اللبناني في إياب دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية عبر موقع الفجر الرياضي.

 


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