يقدم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة الإسماعيلي والكويت الكويتي كورة أون لاين| شاهد مباراة الإسماعيلي والكويت بث مباشر بدون تقطيع لجميع السرعات بث مباشر للمباريات المحلية والعالمية اليوم الخميس 27-9-2018 أن يقدم مشاهدة مباراة الإسماعيلى والكويت الكويتى

اليوم في كأس زايد للأندية الأبطال (كأس دوري أبطال العرب) سابقاً، بث مباشر مباراة الإسماعيلى والكويت الكويتى اليوم الخميس 27-9-2018 في دوري أبطال العرب على أبوظبي الرياضية.

من المقرر أن تنقل قناة أبو ظبي الرياضية احداث اللقاء المرتقب الإسماعيلى والكويت الكويتى اليوم في تمام الساعة الـ6:30 م بتوقيت القاهرة وبفارق ساعة إضافية بتوقيت بيروت، وكل من السعودية والكويت والبحرين وقطر والعراق وسوريا(الدستور) والأردن وفلسطين ومعظم دول الخليج العربي عدا دولة الإمارات بفارق ساعتين إضافيتيين عن توقيت القاهرة المحلي.

من جهة ثانية، يستعد “التراس سوبرنوفا” (الفجر الرياضي) التابع لنادي النجمة تحضيراته كالعادة سراً تبعاً لقواعد الالتراس الأساسية.

وافق الإتحاد العربي لكرة القدم على تعديل توقيت المباراة المقررة يوم الخميس المقبل 29/09/2018، ليصبح التوقيت 7:30 بدلاً من 5 على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية

وتنتظر جماهير الإسماعيلى والكويت الكويتى مباراة النجمة على احر من الجمر (الفجر الرياضي) والانتظار فيما سيقدمه فريقهم من مستوى لتحقيق الصعود إلى الدور الـ16 من البطولة العربية.

ولمتابعة البث الحي الإسماعيلى والكويت الكويتى انتظرو البث المباشر أسفل الموضوع قبل توقيت المباراة بنصف ساعة، مع أطيب التمنيات بمشاهدة ممتعة.

ويستعد الإسماعيلى لخوض مباراة الإياب أمام الكويت الكويتى في الدور الـ32 من البطولة العربية، والتي تغير اسمها بقرار من تركي آل الشيخ إلى بطولة كأس زايد للأندية الأبطال العرب، هذا وسيلعب الإسماعيلى والكويت الكويتى الليلة على ملعب المدينة الرياضية، بتعليق علي سعيد الكعبي، (الدستور) وقد انتهت مباراة الذهاب بنتيجة التعادل السلبي بدون اهداف، حيث ستكون المباراة سهلة من جانب الناديي الإسماعيلى

ويكفيه التعادل أو هدف وحيد للصعود للدور الـ16.