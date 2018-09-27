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عالم أزهري: لايجوز سن تشريع يجعل الحضانة أبدية للمرأة المطلقة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:25 م
عالم أزهري: لايجوز سن تشريع يجعل الحضانة أبدية للمرأة المطلقة
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رقية جمال
 
قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن المرأة المطلقة هي أحق بحضانة الطفل، وهناك نصوص صحيحة وثابتة ومتواترة على ذلك.

وأضاف "الروبي"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، أن تحديد سن الحضانة لم يثبت به سن، وعند الإمام الشافعي يكون سن الحضانة يكون عند التمييز، وهو سبع سنوات بأن يخير الطفل مع من يقيم لحين يبلغ سن الرشد فيرد لأبيه.

وتابع، أن الطلاق ليس نهاية المطاف أو إعلان حرب بين المطلقين، فأين العقل والوعي بين المنفصلين بين المطلقين وثقافة الإحتواء من اجل الأبناء، مشددًا على أنه لايمكن القول بأن الحضانة تكون أبدية وقائمة للأم، فهذا الحديث ما أنزل الله به من سلطان، ولايمكن أن يُشرع تشريع بذلك.
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