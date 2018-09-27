عالم أزهري: لايجوز سن تشريع يجعل الحضانة أبدية للمرأة المطلقة

قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن المرأة المطلقة هي أحق بحضانة الطفل، وهناك نصوص صحيحة وثابتة ومتواترة على ذلك.





وأضاف "الروبي"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، أن تحديد سن الحضانة لم يثبت به سن، وعند الإمام الشافعي يكون سن الحضانة يكون عند التمييز، وهو سبع سنوات بأن يخير الطفل مع من يقيم لحين يبلغ سن الرشد فيرد لأبيه.



