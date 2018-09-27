الداخلية الإيطالية: نسعى إلى تنظيم الهجرة غير الشرعية مع تونس





أعلن ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي، أن بلاده سوف تنظم الهجرة مع تونس، بالإضافة إلى تعزيز استثماراتها في المناطق الداخلية، وذلك بهدف توفير فرص عمل للعاطلين، والحد من الهجرة غير الشرعية.وقال سالفيني، في مؤتمر صحفي مشترك في تونس مع هشام الفوراتي، وزير الداخلية التونسي، إن بلاده ستعمل على إيجاد قنوات منظمة للهجرة، بهدف تفادي الكوارث في البحر المتوسط.وأوضح الوزير: "إذا توصلنا إلى إيقاف الهجرة غير الشرعية، سنركز عندها جهودنا على توفير مواطن شغل عبر استثمارات، سنوفر كل الحلول والموارد من أجل ذلك في المناطق الداخلية".ووصل وزير الداخلية الإيطالي لتونس اليوم في أعقاب الجدل حول تصريحات هجومية نسبت إليه تجاه تونس، من بينها اتهامات للحكومة التونسية بإرسال مهاجرين غير شرعيين مجرمين، ومن ذوي سوابق، واستغرابه من الهجرة المكثفة انطلاقا من تونس، رغم أنها ليست في حالة حرب.كما تأتي الزيارة في ظل التوتر بشأن توزيع المهام حول عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، وعمليات الترحيل للمهاجرين التونسيين، الذين وصلوا السواحل الإيطالية في رحلات سرية.وتزامنت مع المؤتمر الصحفي وقفة احتجاجية لنشطاء من المجتمع المدني، ضد تجريم عمليات الانقاذ في البحر المتوسط، وذلك على خلفية إيقاف القضاء الإيطالي لبحارة تونسيين، ساعدوا مهاجرين غير شرعيين على الوصول إلى السواحل الإيطالية، بهدف إسعافهم.واحتجزت السلطات الإيطالية البحارة بتهمة "تيسير الهجرة غير الشرعية"، قبل أن تقرر محكمة في باليرمو الإفراج عنهم السبت الماضي بعد نحو ثلاثة أسابيع من إيقافهم.