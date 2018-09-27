قناة مفتوحه تعلن عن اذاعة مباراة الاهلي والنجمه ( بث مباشر ) .. مشاهدة مباراة الاهلي والنجمه اللبناني | ابطال العرب لايف

تنقل مباراة الاهلي والنجمه اللبناني عبر قناة Abu Dubai Sports HD1 الناقل الحصري للبطولة بتعليق علي سعيد الكعبي.

قناة Abu Dubai Sports HD1 هي قناة مفتوحة وترددها كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: : 12467

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز:27500

معدل تصحيح الخطأ:2/3



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وتقام المباراة في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على وستنقل مباشرة على قناة «أبوظبي الرياضية 1» المفتوحة، ويعلق عليها عصام عبده.





وكان نادي النجمة اللبناني قد تأه لدور الـ32 للبطولة العربية للأندية بعد تغليه على الأفريقي التونسي والفيصلي السعودي والوئام الموريتاني في المجموعة الأولى من التصفيات





التشكيل المتوقع للأهلي أمام فريق النجمة اللبناني:





استقر الفرنسي باتريس كارتيرون على تشكيل الأهلي لمباراة اليوم أمام النجمة ومن المتوقع أن تكون كالتالي:

شريف إكرامي في حراسة المرمى.

أحمد فتحي، أيمن أشرف، كوليبالي، معلول في الدفاع

هشام محمد، أكرم توفيق، إسلام محارب، وليد سليمان في الوسط

صلاح محسن ووليد أزارو في الهجوم





بينما استقر بوريس بونياك مدرب النجمة على الدفع بكلا من:





عباس حسن في حراسة المرمى

علي حمام - أحمد ديب - قاسم الزين - حسين شرف الدين في الدفاع.

إدريسا نيانغ - نادر مطر - علي بزي - علي علاء الدين في الوسط.

علي الحاج - حسن محمد في الهجوم.



