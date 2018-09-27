رسميا.. عاصم مرشد يقدم أوراق ترشحه للانتخابات التكميلية للجبلاية

أعلن عاصم مرشد رئيس مجلس إدارة نادي كوم حمادة، عن تقدمه رسميًا بأوراق ترشحه للانتخابات التكيميلية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والمقرر انعقادها نهاية الشهر المقبل.





ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هاني أبوريدة، جمعية عمومية عادية يومي 30 و 31 أكتوبر المقبل، بحضور مندوبي الأندية لإقامة انتخابات على عضوية الجبلاية بمقعدي حازم وسحر الهواري، والصادر ضدهم أحكام قضائية.





وكان الإعلامي أحمد شوبير مقدم البرامج بأون سبورت، تقدم بأوراق ترشحه اليوم على مقعد العضوية بالجبلاية.