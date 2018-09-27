صلة ترسل خطابا للأهلي لفسخ تعاقد الرعاية

تلقى النادي الأهلي خطابا ظهر اليوم من شركة صلة السعودية لفسخ تعاقدها كراعية للنادي الأحمر.

وكانت الشركة السعودية قد أصدرت بيانا مساء أمس تؤكد فيه رغبتها في وقف استثماراتها في الرياضة المصرية بشكل عام وفي النادي الأهلي بشكل خاص على خلفية هجوم جماهير الفريق الأحمر على المستشار تركي أل شخ رئيس هيئة الرياضة السعودية.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي تلقيه خطابا من الشركة السعودية لفسخ التعاقد، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، وكذلك اختيار الراعي الجديد للنادي".