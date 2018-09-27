مشاهدة مباراة الاهلي والنجمة اليوم بث مباشر HD | مشاهدة مباراة النجمة اللبناني ضد الاهلي اليوم يوتيوب | Match Al Ahly Li

يدخل الأهلي مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز من أجل التأهل إلى دور الـ 16 حيث تعادل في مباراة الذهاب بالقاهرة سلبيًا.



ستقام مباراة الأهلي ضد النجمة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت مصر والسودان ، السابعة والنصف بتوقيت السعودية ، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



ستنقل مباراة الأهلي ضد النجمة عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 1 بصوت المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي ولن تنقل المباراة على أي قناة أخرى حيث تنفرد أبو ظبي الرياضية بحقوق البث للبطولة.

وكان الأهلي قد تدرب على ركلات الجزاء في مرانه الأخير أمس الأربعاء على ملعب المدينة الرياضية الذي يحتضن اللقاء.



واوضح العماني سالم عبد الله الصالحي، مراقب مباراة الأهلي والنجمة اللبناني المقرر إقامتها اليوم في إياب دور الـ 32 لبطولة «كأس زايد» للأندية الأبطال، قال إن لوائح البطولة تقضي بلجوء الفريقين اليوم إلى ضربات الجزاء الترجيحية، حال انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في برج العرب بالإسكندرية.





وأضاف: اللوائح واضحة في هذا الصدد، وتم التأكيد على الأمر خلال الاجتماع الفني للمباراة الذي شهد حضور المسئولين في الناديين أمس.



واختار باتريس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأهلي، 22 لاعبًا ضمن قائمة الأهلي، وضمت القائمة كلًا من: في حراسة المرمى: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي. في خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد نجيب وصبري رحيل وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني. في خط الوسط: حسام عاشور وهشام محمد وأحمد حمودي، وكريم نيدفيد ووليد سليمان ومؤمن زكريا، وأحمد حمدي وميدو جابر ومحمد شريف، وناصر ماهر وأكرم توفيق. في خط الهجوم: صلاح محسن ومروان محسن.

