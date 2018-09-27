ياسمين رئيس بطلة مسلسل في رمضان 2019 وزوجها مخرجًا

تستعد الفنانة ياسمين رئيس للمشاركة فى أولى بطولاتها المطلقة من خلال مسلسل تليفزيونى يعرض رمضان المقبل من إخراج زوجها هادى الباجورى، ويختار الزوجان حاليا بين أكثر من سيناريو معروض عليهما، قبل دخول مواقع التصوير.





كانت آخر أعمال ياسمين رئيس، مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن" وشاركها البطولة الفنان أحمد فهمى، تمثيل خالد زكى وأحمد فؤاد سليم وسامى مغاورى، تأليف نور عبد المجيد إخراج أحمد مدحت.





كانت الفنانة ياسمين رئيس قد ألغيت خاصية التعليقات على "إنستجرام" بسبب بعض التعليقات الساخرة، ونشرت على تويتر بيانًا، قالت فيه: "أنا اضطريت أقفل التعليقات على صفحتى الخاصة بإنستجرام، لأنى فعلًا مش قادرة على استقبال أى طاقات سلبية فى تعليقات الناس، زى تعليقات إن الناس جعانة وأنتم فرحانين، أو الناس ماتت وأنتم بتحتفلوا أو افرحوا افرحوا بكرة ترقصوا فى جهنم.. كفاية حرام عليكم كفاية، هو إحنا إيه بالنسبة لكم؟ مبنحسش مش بشر زيكم؟ خلاص بقيتم متأكدين أوى إن إحنا محصنين ضد النكد".