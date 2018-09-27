ننشر تفاصيل القضاء على "خط الصعيد " بأسوان

نجحت قوات الأمن، في القضاء على، عبد الوهاب بوشاشين، الملقب بـ"خط الصعيد"، وأحد أعوانه، اليوم الخميس، أثناء تبادلهما إطلاق النار مع قوات الأمن، ومقاومة القبض عليهما، بقرية أم حامض، التابعة لمدينة دراو بأسوان.





وكانت معلومات سرية وصلت إلى اللواء إبراهيم مبارك، مدير المباحث الجنائية، تفيد بتواجد عدد من الخارجين عن القانون، بأحد البؤر الإجرامية بنجع قرية أم حامض بقرية المنصورية، بمدينة دراو.





تم إعداد قوة أمنية، برئاسة النقيب كريم أبو العباس، رئيس مباحث دراو، ومداهمة البؤرة الإجرامية، ووقع تبادل إطلاق نار، بين المسجلين وقوات الأمن، وهو ما أسفر عن مصرع "عبد الوهاب بو شاشين" مسجل خطر ومعروف باسم خط الصعيد، والمطلوب في مؤبد قتل عمد، و3 سنوات مخدرات، ومطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة قتل شخصين، ومطلوب في قضية سرقة بالإكراه.





تم تصفية أحد أعوانه، ويدعي جابرالله عبد الباسط، مسجل خطر مطلوب في قضية ضرب ومخدرات.





وبالفحص وبتفتيش البؤرة الإجرامية، تم العثور علي بندقيتين آليتين وشريطين جرانوف، و28 خزنة وكمية من المخدرات والأقراص المخدرة.





تم نقل الجثتين للمشرحة العمومية بدراو والتحفظ علي المضبوطات.





قال اللواء إبراهيم مبارك، مدير المباحث، إن تصفية هذه العناصر الإجرامية الخطرة، تعود بالهدوء والأمن والأمان للمنطقة، مؤكدًا أنه لا مكان للخارجين عن القانون.



