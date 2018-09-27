محافظ السويس يشدد على توفير أدوية للمرضي وتقديم خدمات متميزة بالمستشفيات (صور)

في إطار متابعة الخدمات التي تقدم للمرضي بالمستشفيات العامة بمحافظة السويس قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بجولة داخل مجمع الصباح الطبي بحي فيصل تفقد خلالها وحدات الغسيل الكلوي لمتابعة سير العمل بالوحدة والاطمئنان علي المرضي والاستماع لشكواهم، كما تفقد وحدة حضانات الاطفال المبتسرين ووحدة طب الاسرة بالصباح للتأكيد علي تقديم خدمات للمواطنين وتوفير الأدوية اللازمة لهم، مؤكدًا علي التخلص من المخلفات الطبية أولا بأولا.



وأكد علي وكيل وزارة الصحة بزيادة تواجد الاطباء في التخصصات المختلفة لتقديم خدمات طبية متميزة علي مدار اليوم.



وقام محافظ السويس يرافقه دكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس ودكتورلبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بتفقد أقسام الكلي والعناية المركزة والحالات الحرجة وبنك الدم واستقبال الحوادث بمستشفي السويس العام.



وأطمئن صقر علي حالة المرضي، مستمعا الي مطالبهم وشكواهم، مؤكدًا علي تلبية الطلبات وحل المشاكل التي تواجههم في مختلف الاقسام، واشار صقر علي مسئولي الصحة بعمل استراحة لخدمة أسر المرافقين للمرضي



وأكد المحافظ علي وكيل الوزارة بتوفير أكياس الدم للمرضي بمختلف الفصائل، وتوفير كافة الادوية اللازمة لمرضي الفشل الكلوي والعناية المركزة.



وطلب المحافظ عمل تقرير كامل عن حالة المستشفيات العامة والخدمات التي تقدم واحتياجات كل مستشفي من الأجهزة والاطباء وطاقم التمريض.



وكلف المحافظ الاسكان بعمل معاينة وإعداد تقريربالحالة الانشائية لرفع الكفاءة والتطوير لبعض المباني بالمستشفي العام.



رافق المحافظ في الجولات كلا من خالد سعداوي السكرتير العام المساعد ومحمود فوزي رئيس حي السويس وفاتن ابراهيم رئيس حي فيصل ومديري الكهرباء والصرف الصحي وجهازالنظافة ومديرالمستشفي العام والمجمع الطبي بالصباح ورؤساء الاقسام الطبية وبنك الدم.