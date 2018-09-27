في زيارة مفاجئة.. محافظ دمياط ترصد تعديات على أراضى زراعية (صور)

قامت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بزيارة مفاجئة لقرية الضهرة، لمتابعة حالة النظافة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أبدت استيائها الشديد من سوء حالة النظافة بالقرية وكذلك تواجد عددا كبيرا من التعديات على الأراضى الزراعية.



ووجهت المحافظ لرئيس الوحدة المحلية لقرية الضهرة بعمل حصر شامل لجميع حالات التعديات على الأراضى الزراعية والبدء فورا في إزالتها وكذلك التصدى لاى حالة تعدى جديدة فى المهد كما وجهت أيضا بتكثيف الحملات لرفع تجمعات القمامة ورفع مستوى النظافة بالقرية، حيث رصدت تعديات على الأراضي الزراعية.